Azienda narnese dona prodotti per la disinfezione per gli Ospedale di Narni e di Amelia in tempo di coronavirus.

Niente soldi ma una amplissima gamma di prodotti per la disinfezione dei piani di lavoro: ecco la forma di aiuto per gli ospedali di Narni e Amelia che hanno scelto alla Kemotec, società narnese, amministrata da Roberto Sargeni insieme al figlio Alberto. Ieri hanno portato i loro prodotti, che commercializzano, alla presenza del direttore Sergio Guido: “Sono prodotti utilizzati in condizioni ordinarie che diventano in questa fase preziosi ed indispensabili. Solo un sentito ringraziamento da parte di tutti”.

