Chiuso il tribunale di Terni per un caso di Covid-19 che ha colpito un'avvocatessa. Il provvedimento di chiusura è stato disposto dalla presidente Rosanna Ianniello per consentire le operazioni di sanificazione dei locali. «Tutte le udienze (in presenza) e i processi fissati per il 7 settembre saranno rinviati a data da destinarsi», ha comunicato l'Ordine degli avvocati di Terni. Ultimo aggiornamento: 09:36