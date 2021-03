Avigliano Umbro, il virus entra in Comune. Uffici chiusi per sanificazione.

AVIGLIANO UMBRO Caso di positività al Coronavirus fra i dipendenti, il sindaco Luciano Conti chiude gli uffici comunali. A dare la comunicazione è lo stesso primo cittadino che oggi ha emesso un'ordinanza in cui si delibera la chiusura fino al termine delle operazioni di sanificazione. «L'ordinanza- ha spiegato Conti- si è resa necessaria dopo aver ricevuto da parte dell'Asl la comunicazione di un caso di contagio fra i dipendenti. Si tratta di un impiegato che presta servizio presso i nostri uffici che però non risiede sul territorio». Come da protocollo, sono state avviate le pratiche di sanificazione degli ambienti. Parallelamente è in atto da parte dell'Asl la ricerca epidemiologica basata sul registro di tracciabilità comunale. «Tutti i dipendenti e gli amministratori entrati in contatto con questa persona -ha precisato Conti- a scopo cautelativo, si sono già sottoposti a tampone rapido risultato negativo». Gli uffici, come da prassi, riapriranno al pubblico non appena sarà completata la disinfezione e la pulizia straordinaria e il completo controllo sanitario dei dipendenti e degli amministratori entrati in contatto con il soggetto positivo.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Ordinanza Umbria. Nell'Orvietano scuole chiuse fino al 5 aprile... CORONAVIRUS Montecchio, ecco i doni di "To Italy with Love": migliaia... CORONAVIRUS Ritiro lotto Astrazeneca, la Asl2: «Si può proseguire... CORONAVIRUS Amelia, lezioni all'aria aperta per gli studenti dell'Augusto...

Ad oggi, sull'intero territorio comunale sono registrati 4 casi di positività al virus.

Ultimo aggiornamento: 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA