Avigliano Umbro, la Ternana "fa scuola". Giocatori "attori per un giorno". Aspettando il derby si parla di storia.

AVIGLIANO UMBRO «Le memorie di ieri per costruire insieme i successi di domani, perché " ...chi nasce ( o diventa) Fera non aspetta e spera!"». Continua il tour teatrale "Le Voci della Maglia- Racconti di Provincia", in collaborazione con la Ternana Calcio e Teatro Acciaio, con il patrocinio della Provincia di Terni e il Coni, in cui alcuni giocatori della Ternana insieme a Stefano De Majo, attore e scrittore, stanno portando avanti uno spettacolo nell'ambito del progetto di contrasto alla povertà educativa. Dopo Stroncone, che aveva visto protagonisti Capitan Defendi e Partipilo, ieri è stata la volta di Avigliano Umbro. Questa volta, a scendere sull'erba del campo sportivo comunale Cesar Falletti e Aniello Salsano che insieme a De Majo e agli studenti della scuola di Avigliano, hanno dato vita ad un spettacolo interattivo e partecipato. Una partita molto speciale, giocata sul filo delle vicende sportive intrecciate con quelle storiche e sociali che hanno visto Terni, e la Ternana, protagonisti degli eventi storici che hanno costellato il Novecento. Non solo. All'interno del monologo insieme ai fatti e aneddoti calcistici della storia delle fere, tanti personaggi della Provincia. Da Mario Braconi, il leggendario portiere rossoverde degli anni '40 che parò il rigore alla Roma campione d’Italia al bombardamento che distrusse Terni, alla disfida di Barletta, al fallimento della presa di Roma. Dall'arte allo sport, dalla cultura alla politica, «per mostrare ai ragazzi - spiega Stefano De Majo- che qualunque impresa, piccola o grande, recente o antica è frutto di disciplina e preparazione e che esiste un genius loci nella nostra provincia, che in ogni epoca ha contraddistinto il carattere indomito e battagliero di un popolo che con caparbietà e spirito di appartenenza, in ogni campo, ha saputo distinguersi e all'occorrenza resistere alle difficoltà e rialzarsi dalle sconfitte. Non a caso, i calciatori presenti erano proprio Falletti e Salsano (entrambi infortunati ndr)». Ad ascoltarli un pubblico giovane ma rapito e affascinato. «I ragazzi -ha raccontato Roberta Vignaroli responsabile del plesso della primaria- erano entusiasti all'idea di incontrare dal vivo i loro beniamini, di vederli da vicino, di entrare in qualche modo in contatto. Sono stati attentissimi, per tutto lo spettacolo non è volata una mosca. Dopo sono scoppiati la gioia e l'entusiamo».