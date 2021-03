Avigliano Umbro, cani morti al cimitero. Probabile avvelenamento.

AVIGLIANO UMBRO Due cani trovati morti all'interno dell'area cimiteriale. Prende corpo la pista dell'avvelenamento. Ad avvalorare l'ipotesi, in attesa del responso del veterinario, il fatto che entrambi gli animali siano stati trovati a pochi metri di distanza l'uno dall'altro senza nessun segno evidente di ferita. Da una prima ricostruzione, uno degli animali era di proprieta di un uomo residente in zona che da giorni lo stava cercando, mentre per l'altro sono in corso gli accertamenti.

Se la teoria della polpetta avvelenata venisse confermata, si tratterebbe del secondo caso nel comprensorio nel giro di poche settimane. A febbraio scorso infatti, l'amministrazione di Guardea aveva lanciato l'allarme esche avvelenate nel proprio comune. In quell'occasione, i bocconi erano stati posizionati lungo la strada Marrutana-Fontanacce, quella di Guardea Mezzeria, nel tratto fino a Vallemazzare, e lungo la strada di Montegranaro. In quel caso però, tutti i cani che avevano malauguratamente ingerito le esche, erano riusciti a sopravvivere.



