Avigliano perde il primato di comune Covid-free. Dopo aver passato indenne i mesi bui del lockdown e della fase uno, oggi il Comune è costretto a registrare il primo caso di contagio da Coronavirus. Si tratta di un uomo di circa quarant'anni residente ad Avigliano insieme alla moglie e i figli e che lavora in zona. Nei giorni scorsi ha accusato febbre e problemi respiratori che hanno portato al ricovero presso il nosocomio Santa Maria di Terni."Sono stato avvertito dal servizio sanitario di un cittadino, residente ad Avigliano Umbro positivo al Covid-19, al momento ricoverato all'ospedale di Terni, per questo motivo non è necessario da parte mia emettere nessuna ordinanza di isolamento contumaciale -ha comunicato il sindaco Luciano Conti in una nota diffusa stamattina- è in corso la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire tutti i contatti". Secondo una prima ricostruzione sarebbe esclusa l'ipotesi di un contagio di ritorno (dalle vacanze ndr) perchè la famiglia non si è mossa da Avigliano, mentre sono al vaglio i contatti amicali o professionali. "La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto -precisa Conti- in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Al cittadino aviglianese vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Rinnovo l'invito a tutta la popolazione a mantenere alta l'attenzione sull'uso corretto e strettamente necessario di tutte le misure per prevenire i contagi.Vi terrò aggiornati sull'evolversi della situazione".