Avigliano Umbro, attivato il numero verde "Info Covid".

Attivato il numero "Info Covid". Il Comune di Avigliano Umbro ha creato un numero verde per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Ad annunciarlo l'Amministrazione Comunale che insieme alla Croce Rossa di Avigliano Umbro ha messo in piedi l'iniziativa. Chiamando lo 0744933849, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 13, sarà possibile ricevere assistenza in caso di necessità, o chiarimenti rispetto alla normativa in vigore e relativi comportamenti da mettere in atto. «In particolare - ha spiegato il vice sindaco Daniele Marcelli - il numero è stato messo a disposizione grazie alla collaborazione con i Comuni di Montecastrilli, Acquasparta e Montecchio i quali, insieme a noi, si sono coordinati con gli operatori della Croce Rossa Italiana». Un'iniziativa presa a fronte di numeri del contagio che nelle ultime settimane hanno travolto quasi tutti i comuni del comprensorio e che soltanto in questi giorni si stanno stabilizzando. Montecastrilli 147 casi, Avigliano Umbro 78, Acquasparta 140, Montecchio 39.