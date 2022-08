Avigliano Umbro, dal 3 all'11 settembre calendario di appuntamenti con "Acquamadre-Nonfestival 2022"

Avigliano Umbro – Si svolgerà dal 3 all’11 settembre l’evento “Acquamadre/Nonfestival 2022” , all’interno del quale verrà inaugurato il Moff’art/Museo Open Foresta Fossile insieme Sentiero dei Sensi Ridesti, un progetto ideato dalla cooperativa di comunità Surgente che gestisce la Foresta Fossile e il Centro di Paleontologia Vegetale di Dunarobba.

Il festival si svilupperà in un calendario di eventi riguardanti le scienze e le arti.

L'edizione dedicata al tema INTERIORMENTE si aprirà sabato 3 settembre con un incontro sulle Miniere di Lignite di Dunarobba. Perché questo luogo ha un significato particolare, non solo per la Foresta Fossile dalle quali è riemersa, ma soprattutto per gli uomini che su quel fazzoletto di terra hanno speso la loro vita. “Interiormente” quindi, non solo nelle viscere della terra, ma anche dentro gli animi delle persone e soprattutto nel vissuto di una comunità.

Il programma di sabato 3 settembre:

Ore 9.30 VISITA ALLA FORESTA FOSSILE DI DUNAROBBA (gratuita, con prenotazione e numero limitato)

Ore 10.30 Esterno del Centro di Paleontologia Vegetale: Incontro sul tema DUNAROBBA: LE MINIERE DI LIGNITE NEL RICORDO DI CHI LE HA VISSUTE.

Conduce e modera Massimo Manini, presidente di SURGENTE e Direttore Artistico di Acquamadre/Nonfestival. Interverranno: Antonio Spadini, presidente dell'associazione Amici di Piero Gauli/Centro Studi Piero Gauli di Dunarobba, con una relazione dal titolo “Miniere di lignite e Cave di argilla: le attività estrattive del nostro territorio”, Franca Mancini, vice presidente dell'associazione Amici di Piero Gauli, leggerà alcune testimonianze di persone che hanno lavorato in miniera.

Federico Franzoso, autore di “Miniere e fornaci dell’Alta Valle del Naia” per uno sguardo più ampio sulle ex-miniere e fornaci del territorio Andrea Agnetti, antropologo e autore di opere sugli antichi Umbri-Naharki. All'evento saranno presenti anche testimoni, amici e parenti di chi ha lavorato in miniera e successivamente alla fornace. Durante l'incontro, la Cooperativa di Comunità Surgente e l'Associazione Amici Piero Gauli presenteranno alcune idee e progetti futuri riguardanti la valorizzazione del Museo della Miniera. A fine mattinata il Professore Paolo Cicchini, scrittore e critico d’arte di Terni che fu amico dell'artista Piero Gauli, condurrà i presenti all'incontro in visita alla Mostra Permanente esposta all'interno dello stesso Centro.



Gli ultimi due giorni di Acquamadre/Nonfestival sono all'insegna del cammino: per “pensarsi”, “ricostruirsi”, “abitarsi” INTERIORMENTE. Saranno 4 infatti le escursioni che dal mattino di sabato 10 accompagneranno i partecipanti fino all'alba di domenica 11: ovviamente, con possiilità di scegliere anche una sola delle escursioni proposte. In tutte però, ci saranno eventi, spettacoli, musica, degustazioni e incontri, filosofici, scientifici, artistici. Il modo migliore per conoscere il MOFF'art e il suo SENTIERO DEI SENSI RIDESTI.: Ore 9.00 Escursione 1 MATTINA / SISMANO-CIVITELLACamminata nella natura di 4km, adatta per tutta la famiglia, con lo spettacolo teatrale “RACCONTI MARMOCCHI: ALBERI” della Compagnia MTTM di Perugia, degustazione di alcuni prodotti locali, ritorno in pullman con visita al Borgo di Sismano e musica con una Banda “anni 50”.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA/8 euro. Ore 15.00 Escursione 2 POMERIGGIO / PARAGNANO-TOSCOLANO Camminata nella natura di 5km, adatta a tutti con intrattenimento naturalistico con la Dott.ssa Silvia Tobia, aperitivo, incontro umanistico-filosofico tra il Professore Antonio Fresa e l'arredatore delle case di grandi artisti Massimo Zompa, e ritorno in pullmanPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA/8 euro. Ore 20.00 Escursione 3 SERA / DUNAROBBA- SISMANOcamminata di 8km con degustazione, suggestioni sonore sotto le stelle con Adriano Grassi e Mari Didimo e la voce di Antonio Fresa, incontro fisico-teorico coi ricercatori Michele Buzzicotti e Chiara Calascibetta sulla “Teoria del caos”, e ritorno in pullmanPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA-8 euro.: Ore 6.00 Escursione 4 ALBA / SANTA RESTITUTA (anello): Aspettando l'alba con le suggestioni musicali del DJ Matteo Moroni, colazione sulla scalinata del borgo, escursione di 6km tra i castagni, e a conclusione il concerto nel bosco del cantautore toscano Giacomo Rossetti. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA-10 EURO.Il progetto è ideato da Surgente ed in collaborazione con l’associazione commercianti di Avigliano Umbro “Viviavigliano” e alcune associazioni locali: Croce Rossa, Protezione Civile e Drast, Sfau, proloco, Avigliano Variopinto, circolo Acli di Sismano, proloco di Dunarobba, dominio collettivo, associazione La Castagna di Santa Restituta e circolo Anspi di Toscolano.