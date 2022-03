Avigliano e Montecastrilli un unico cuore per l'Ucraina. In programma una serie di iniziative congiunte sotto il logo "Solidarietà per l'Ucraina".

Avigliano Umbro e Montecastrilli uniscono le forze ed elaborano un piano d'azione coordinata per promuovere iniziative territoriali a favore la pace. A questo proposito, si è formata una rete composta dai due Comuni, scuole, parrocchie, Pro Loco, La Cri di Avigliano Umbro, la Protezione Civile, la Società operaia di Montecastrilli, gli scout, PortAperta di Casteltodino, l’Avis di Montecastrilli, i Noi ci siamo di Castel dell’Aquila, la società sportiva AMC 98 riuniti sotto il motto "facciamoci con creatività artigiani di pace" pronunciato da don Piero durante la fiaccolata per la pace del 3 marzo scorso a Montecastrilli. «Stiamo lavorando al programma -ha spiegato il sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini- che si sviluppa lungo due direttrici principali. La prima quella delle iniziative ed eventi per ribadire il fermo "No alla guerra" e la seconda che riguarda l'organizzazione per accogliere i profughi di guerra». Nel frattempo è stato presentato un logo elaborato ad hoc. Un cuore giallo blu al cui interno sono raffigurati gli stemmi dei comuni di Avigliano e Montecastrilli.

APPROFONDIMENTI SALUTE Terni, Settimana del Glaucoma: Iapb e Uici in campo per la... CULTURA Amelia, torna il cinema di Oltre il Visibile. Pellicole rare e...