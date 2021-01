Avigliano, il Comune lancia il Befana test day. Test sierologico gratuito per gli alunni di ogni ordine e grado.

AVIGLIANO UMBRO - Niente dolciumi o carbone nella calza della Befana, ma un test sierologico gratuito. L'idea, elaborata con l'obiettivo di un rientro a scuola in sicurezza, arriva dal Comune di Avigliano Umbro che oggi ha lanciato il Befana test day. L'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la croce rossa di Avigliano, i medici pediatri e gli operatori della farmacia, è rivolta a tutti gli allievi delle scuole comunali di ogni ordine e grado. Il prossimo 6 gennaio, tutti quelli che aderiranno volontariamente al progetto, potranno recarsi in piazza Piave nei pressi della farmacia e sottoporsi al test. Per evitare qualsiasi assembramento, il test sarà effettuato senza che i ragazzi debbano scendere dagli autoveicoli.

Sempre al fine di evitare ressa, sono stati programmati anche i diversi scaglioni per fascia d'età. Alle 8,30 si partirà con i piccoli della scuola dell'infanzia, a seguire quelli della primaria e in chiusura quelli della scuola secondaria.

