Avevano il divieto di ritorno a Orvieto, denunciate tre giovani rumene

ORVIETO - Avevano una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio e il divieto di far ritorno a Orvieto le tre giovani rumene fermate dalla polizia nei pressi dello Scalo. Le ragazze - di età compresa tra i 22 e 24 anni - sono sono state notate da una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato e il loro atteggiamento ha fatto insospettire gli agenti che hanno deciso di fermarle ed indentificarle. Dal controllo è emerso che le tre giovani, provenienti da un campo nomadi della Capitale, erano arrivate a Orvieto da pochi minuti ed erano scese da un treno arrivato da Roma. Oltre ad avere una serie di precedenti per reati contro il patrimonio, due di esse erano state già fermate negli anni scorsi tanto che il questore, a causa della loro lunga lista di precedenti, aveva emesso il provvedimento del divieto di ritorno a Orvieto, misura questa non rispettata. Per questo è immediatamente scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Terni e il successivo allontanamento dalla città. Alla terza giovane, che finora non era mai stata fermata nel territorio del Comune di Orvieto, anch’essa numerosi precedenti di polizia per fatti accaduti in altre città italiane, è stato notificato il divieto di tornare per i prossimi tre anni ed è stata allontanata come le altre dalla città.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39



