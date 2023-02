Domenica 12 Febbraio 2023, 09:23

Un autovelox contro le auto che sfrecciano lungo la Valnerina. Per porre un freno alle "corse" su questa strada, il Comune di Terni ha messo nero su bianco il progetto per l'installazione di sistemi di controllo della velocità nel tratto di competenza nei pressi degli incroci di Torreorsina e Collestatte piano, inserendolo nel Documento unico di programmazione 2023-2025 approvato venerdì. Se ne era parlato anche nelle scorse settimane, dopo l'incidente stradale in cui ha perso la vita il 36enne Manuel Galeazzi. Lo scontro con un'altra auto, il cui conducente si è dato alla fuga, salvo poi essere rintracciato e arrestato, era avvenuto nei pressi del parcheggio della Cascata delle Marmore.

L'IMPEGNO

L'amministrazione comunale ora "formalizza" l'impegno di collocare l'autovelox entro il 2023. Dopo aver verificato che le auto percorrono la strada a velocità notevolmente superiore ai limiti prescritti, il progetto come è spiegato nel Dup prevede, in accordo con Anas, Provincia di Terni, prefettura, questura e polizia stradale, l'installazione dei sistemi di controllo. Ma il Documento di programmazione aggiunge che "a seguito di specifici incontri e sopralluoghi con i soggetti istituzionali interessati, verranno definiti anche eventuali ulteriori interventi come per esempio l'illuminazione e la segnaletica" per ridurre l'incidentalità in una zona densamente abitata. L'autovelox è solo una delle misure che l'amministrazione comunale intende portare avanti quest'anno sul fronte della mobilità.

E' previsto infatti anche un riordino della viabilità del centro urbano e delle aree pedonali. In questo ambito, nel 2023 sarà completato anche il monitoraggio della ztl di Piediluco per verificare eventuali adeguamenti rispetto agli orari e alle giornate di attivazione. Confermata anche l'installazione di un secondo varco in uscita, come anticipato dal Messaggero. Nel Dup è prevista una serie di interventi che riguardano questo secondo ambito e in particolare il rafforzamento della presenza della polizia locale. Si parla, infatti, di una riorganizzazione della polizia di prossimità e una rimodulazione del servizio urbano effettuato durante il fine settimana anche prevedendo pattuglie integrate, composte da personale radiomobile e polizia commerciale.

La polizia municipale attualmente è articolata su tre sezioni territoriali: Borgo rivo Gabelletta, Borgo bovio Valserra Marmore Piediluco e Collescipoli Sabbione. La riorganizzazione dei servizi territoriali e il potenziamento delle attività attinenti alla polizia di prossimità saranno raggiunti anche attraverso accordi con le associazioni di volontariato che operano per il decoro urbano. Nel Dup si torna a parlare infine dell'istituzione di pattugliamenti con agenti a piedi, sia in centro che in periferia.

