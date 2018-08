PERUGIA - Una domenica da bollino rosso, la prima da “controesodo” e cioè di previsto rientro di massa dalle vacanze e dai fine settimana fuori città. Il piano della viabilità 2018 messo a punto dalla polizia individua nella giornata del 19 agosto una di quelle da tenere maggiormente d'occhio, contrassegnata appunto con il bollino rosso (che indica la possibilità di particolari criticità lungo autostrade e superstrade) tanto nella mattinata quanto nel pomeriggio.



Migliaia, gli umbri in viaggio o che nelle ore pomeridiane si metteranno in macchina per tornare alle proprie case. C'è anche chi ha scelto di partire nella giornata di sabato o anche di venerdì, e c'è anche chi sceglierà la mattinata di lunedì per rientrare, ma di certo quella di domenica resta giornata da aumentati volumi di traffico specie nel tardo pomeriggio quando ai vacanzieri si sommeranno anche i rientri di persone che hanno passato qualche ora di relax al mare o a fare una gita fuori porta.



Massima attenzione è stata disposta per tutta la giornata dalla polizia stradale, con controlli sia per quanto riguarda l'eventuale superamento dei limiti di velocità che per, in particolare, altre due violazioni del codice della strada: quello legato al superamento dei limiti relativi ai valori di alcol nel sangue e quello che riguarda l'uso improprio di telefonini.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:14



