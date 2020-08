Autostrada del Sole. Incendio autovettura e incidente tra Fabro e Orvieto, code

Pomeriggio complicato quello di sabato 1° agosto nel tratto umbro dell'Autostrada le Sole tra i caselli di Fabro e Orvieto. I Vigili del Fuoco della città del Duomo sono intervenuti al km. 437 in corsia sud per un incendio ad una autovettura. Le fiamme hanno poi interessato delle sterpaglie e alcuni arbusti nell'area adiacente. L'incendio, di natura accidentale non ha causato feriti. Per risolvere le operazioni di spegimento e bonifica dell'area interessata è stata chiusa la sola corsia di marcia del tratto in questione.



Intorno alle 17, si è verificato inoltre un incidente, sempre tra Fabro e Orvieto al km. 432 in direzione della capitale. Sul posto si sono formati circa 3 km. di coda. © RIPRODUZIONE RISERVATA