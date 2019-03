ORVIETO Si è gettato nel dirupo per evitare di venire travolto da un tir dopo essere rimasto in panne con l'auto lungo l'autostrada del Sole nei pressi dell'uscita di Orvieto. L'uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118. Per lui la frattura di una gamba e numerose echimosi. Si sono salvati altri tre uomini che viaggiavano con lui e che sono riusciti a mettersi al riparo dietro il guard rail. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono eseguiti dalla polizia stradale di Orvieto Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA