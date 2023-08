Autostrada A1: chiusa per una notte la stazione di Orvieto

La stazione di Orvieto, sull'A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte. Lo comunica la società Autostrade. La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di pavimentazione. Pertanto dalle 22 di, domani, martedì 8 alle 6 di mercoledì 9 agosto, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in uscita per chi proviene da Firenze.In alternativa si consiglia di uscire la stazione di Fabro.

