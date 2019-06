Orvieto, chiusa la A1 per recuperare un capretto sul cavalcavia: salvato dai vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento: 16:52

È stato necessario chiudere temporaneamente l'traper mettere in salvo un capretto che nel primo pomeriggio di oggi era finito sul parapetto di un cavalcavia. A portarlo in salvo i vigili del fuoco di Orvieto che con l'ausilio degli agenti della polizia stradale hanno bloccato il traffico e recuperato l'animale che aveva scavalcato la rete di un cavalcavia al chilometro 473 in direzione sud e rischiava di cadere sotto con l'ulteriore pericolo di colpire le auto in passaggio.