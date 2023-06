Autosole. Incidente mortale tra Fabro e Chiusi: morta una ragazza di 16 anni

E' gravissimo il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 giugno sulla Autostrada del Sole nel tratto compreso tra i caselli di Fabro e Chiusi in direzione di Firenze al chilometro 427.

Secondo quanto si apprende nell'incidente, in cui sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante, un furgone e due autovetture, ci sarebbero un morto e tre feriti. La vittima sarebbe una ragazza di 16 anni.

Sul posto è presente la Polizia Stradale di Orvieto per tutti i rilievi e la gestione del sinistro, uomini e mezzi di Autostrade per l'Italia e varie unità di soccorso.

Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura del tratto e si registrano 5 km di coda all'uscita obbligatoria di Fabro.

Per chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire a Orvieto seguire le indicazioni per Orvieto Scalo - Ficulle S.P. Umbro Casentinese - Fabro Scalo, proseguire per Ponticelli Chiusi Scalo - Chianciano e rientrare in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire alla stazione di Orte percorrere la E45 e rientrare a Valdichiana.

notizia in aggiornamento - foto di repertorio