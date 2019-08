© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomeriggio complicato sulla autostrada del Sole dove, all'altezza del casello di Orte, il traffico in entrata è momentaneamente rallentato a causa delle operazioni di spegnimento e recupero di un tir andato a fuoco. L'autoarticolato è stato avvolto dalle fiamme – sono ancora in corso rilievi per determinare le cause dell'incendio dovuto probabilmente al surriscaldamento di qualche componente – proprio mentre si accingeva a entrare in autostrada. Immediato l'arrivo di una pattuglia della Polizia Stradale di Orvieto che ha prestato i primi soccorsi all'autista vittima di un malore da probabile intossicazione poi soccorso dai sanitari del 118. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco di Terni. Nessuna particolare ripercussione sul tratto umbro della A1 ma in pieno bollino rosso di esodo estivo qualche disagio agli automobilisti lo sta causando la coda, seppur non impegnativa, in entrata al casello di Orte. «Nessun problema – riferisce il comandante della Polizia Stradale di Orvieto, Stefano Spagnoli - per chi invece impegna il casello in uscita».