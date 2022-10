Auto storiche e sportive per le vie di Terni, la città di Borzacchini vive il week-end della Giornata del veicolo d'epoca

Un fine settimana dedicato ai motori e alla loro storia. Terni, la città di Mario Umberto Borzachini, omaggia il 15 e il 16 ottobre 2022 proprio la sua tradizione motoristica, facendo sfilare nelle vie anche quaranta vetture storiche prestigiose. E per confermare anche l'abbinamento, spesso proverbiale, di "donne e motori", ecco anche un concorso di bellezza, la prima selezione ufficiale regionale per la finale di Miss Principessa d'Europa, che nel pomeriggio di sabato ha portato all'elezione della fascia legata alla manifestazione e che dà il diritto alla vincitrice della stessa di accedere alla prossima finale nazionale di Rimini. Il tutto, nell'evento organizzato dalla Autodepoceventi di Acquasparta e denominato Supecarslot 2022. Auto sportive, vetture d'epoca sia da turismo che da competizione, poi le Ferrari e le Alfa Romeo. Ma anche alcune moto. Il tutto, per la gioia degli appassionati. Un sabato con auto e miss a sfilare per le vie del centro di Terni, mentre nella domenica l'itinerario si è spostato sulla via Flamina, verso Narni, San Gemini e Acquasparta. E in piazza Tacito, nella stessa giornata domenicale, manifestazione dedicata alle sole auto d'epoca, proprio in concomitanza della "Giornata nazionale del veicolo d'epoca". Oltre alla presenza di Francesco Falciola, presidente del club organizzatore, l'evento del fine settimana ternano ha avuto un altro ospite d'eccezione, l'ex pilota di Formula Uno Siegfried Stohr (corse nei primi anni Ottanta al volante della Arrows al fianco di Riccardo Patrese), oggi psicologo e titolare a Misano di una scuola a livello europeo per l'applicazione delle tecniche di guida dei piloti in funzione della sicurezza stradale. Stohr, a Terni, è anche stato membro di giuria nella prima selezione ufficiale umbra per il concorso di Miss Principessa d'Europa. Lui stesso, nell'evento presentato da Gianluca Nasi, ha consegnato la fascia alla finalista nazionale di Miss Principessa d'Europa, andata alla giovanissima tuderte Rachele Brozzo.