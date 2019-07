Con l'auto si schianta contro la montagna, donna ferita

FOLIGNO - Con l'auto, una Citroen C3, si schianta contro la montagna, donna finsice in ospedale. E' accaduto nella tarda serata di mercoledì lungo la fascia appenninica di Foligno, in un tratto della vecchia strada che da Capodacqua va a Colfiorito, in un punto caratterizzato da una serie di tornanti in prossimità dlela frazione Collelungo. La zona è stata raggiunta da uomini e mezzi dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del 118. La donna è stata trasferita all'ospedale San Giovanni Battista per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA