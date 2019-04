Auto sbanda, finisce contro una casa e prende fuoco: paura a Giano dell Umbria.

GIANO DELL UMBRIA- La squadra del Distaccamento di Spoleto con il supporto di una autobotte proveniente dal distaccamento di Foligno, sono intervenute intorno alle 2.10 di questa notte, in località Bastardo per un incidente stradale. Una vettura alimentata a gas, dopo aver sbandato è finita contro una abitazione ed in seguito al l'urto ha preso fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta, la casa ha subito alcuni danni esternamente causati dalle fiamme. Sul posto anche 118 e forze dell'ordine © RIPRODUZIONE RISERVATA