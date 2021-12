AMELIA - Intervento dei vigili del fuoco di Amelia per spegnere le fiamme che hanno distrutto un'autovettura alimentata a gpl che ha preso fuoco.

L'allarme è scattato in via primo Maggio nella mattinata di mercoledì, quando le fiamme hanno improvvisamente avvolto l'auto. Il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo senza difficoltà e i vigili del fuoco in breve tempo hanno spento l'incendio, che è avvenuto per cause accidentali.