Si fanno prestare l'auto dal carrozziere e non la restituiscono più, coppia nei guai traditi dalla tante contravvenzioni prese

I carabinieri della stazione di Montecastrilli hanno deferito in stato di libertà alla Procura ternana un uomo 64enne ed una donna 59enne, entrambi romani, per il reato di “appropriazione indebita”. I due indagati nell’estate del 2021 avevano ottenuto in comodato d’uso gratuito un’autovettura, di proprietà del titolare di un’autocarrozzeria del posto, senza mai restituirla al legittimo proprietario nonostante i suoi diversi solleciti. Dopo diversi interventi del denunciante, i due soggetti hanno interrotto ogni contatto con la vittima che, oltre a non avere più nella sua disponibilità l’auto, ha continuato a ricevere numerose contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada elevate durante questo lasso di tempo.