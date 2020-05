Auto, in Italia gli umbri la usano più di tutti

PERUGIA - In Italia l'automobile privata è il mezzo di gran lunga quello più utilizzato per gli spostamenti: 36 milioni di persone di 18 anni e oltre hanno usato la propria auto almeno una volta durante il 2019, e due persone su tre l'hanno usata tutti i giorni. L'uso così sistematico è caratteristico soprattutto dei comuni più piccoli e delle regioni del Centro. L'incidenza è massima in Umbria dove hanno utilizzato l'auto tutti i giorni circa 500 mila persone, oltre il 60% dei residenti. Lo rende noto l'Istat nella statistica "Gli spostamenti sul territorio prima del Covid-19". © RIPRODUZIONE RISERVATA