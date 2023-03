Foligno, due auto colpite dai grossi sassi mentre transitano lungo la Centrale Umbra. Indagini della polizia

Sabato pomeriggio gli agenti d del Commissariato di Foligno e della Sezione Polizia Stradale di Perugia sono intervenuti lungo la Strada Statale 75, in direzione Spoleto, dove i conducenti di due veicoli , a distanza di un paio di ore l'uno dall'altro, avevano segnalato di aver subito il danneggiamento delle proprie auto per via di alcuni sassi lanciati da ci si trovava lungo una pista ciclopedonale che costeggia la carreggiata.

Agli agenti i due automobilisti hanno spiegato che mentre transitavano lungo la Strada Statale 75 avevano sentito un forte rumore sul tettuccio dell’auto. Dopo essersi fermati per un controllo del mezzo, entrambi avevano constatato la presenza di una vistosa ammaccatura, provocata da due grossi sassi (del diametro di 20 centimetri ) lanciati, secondo quanto riferisce una nota della questura, dalla pista ciclopedonale adiacente la strada statale. Nessuna delle persone a bordo delle due auto ha riportato ferite. Indagini per risalire agli autori del gesto.