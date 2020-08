Auto Euro zero: in Umbria ancora tante, Terni ha la "maglia nera" per la presenze di veicoli vecchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Vecchio catorcio mio, chi ce l'ha il cuore per rottamarti? O magari, pure, chi ce l'ha, i soldi, per rifarmi un'auto nuova? E così, che sia l'una o che sia l'altra logica, viene fuori che tanticircolano ancora sulle strade regionali con vecchie auto. Quelle, praticamente, più vecchie e più inquinanti. E se non ce ne sta pure qualcuna che andava con la vecchia benzina super, poco ci manca. Questo dato, tra l'altro, si fa ancora più accentuato nel territorio provinciale di, nel quale ancora di più rispetto a quello diè alto il numero di veicoli di quella categoria. Cosa che mette Terni come fanalino di coda in Umbria di questa graduatoria legata alle caratteristiche dei veicoli in circolazione. Basti pensare, infatti, che a Terni, un po' come in tutta l'Umbria, poco più diche circolano sono da Euro zero a Euro 3. In tutta l'Umbria, queste tipologie di veicoli sono 218.548, delle quali 57.524 a Terni. I numeri, forniti dal sito Facile.it elaborati dal Ministero dei trasporti e, evidenziano questo. Ma fa pensare, nello specifico, il numero di auto Euro zero: Terni ha la percentuale più alta, con un 9,09% su tutte le auto in circolazione, che numericamente sono 14.502 e sono un quarto di tutte quelle simili presenti nell'intera regione. Dato che la mette. A Perugia, invece, quella percentuale è pari al 8,58%, visto che siamo su un totale di 41.641. La media regionale è dell'8,73%, per un totale di 56.143 mezzi Euro zero. E' una media di poco superiore a quella nazionale dell'8,4% e con la quale la regione del cuore verde d'Italia si colloca intorno a metà classifica. Alla base di quest'alta presenza di auto vecchie, non c'è solo la tendenza a tenere bene i veicoli datati, o a conservarli magari perché hanno un interesse storico. Probabilmente, c'è anche lache molti riscontrano nel riuscire a trovare le risorse per acquistare nuove auto. La cosa si è ulteriormente accentuata nei primi mesi del 2020, caratterizzati per la maggior parte dall'emergenzae dal. Ma qui, di rischia di entrare in una spirale spietata, dal momento che la manutenzione di un'auto vecchia costa di più di quella di un veicolo nuovo. Ora, però, è in arrivo un, partito dal primo agosto, erogato per l'acquisto di autovetture Euro 6.