Due auto distrutte dal fuoco nella notta a Ripa

Due auto sono andate distrutte nella notte a Ripa a causa di un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ma non sono riusciti a salvare le due autovetture, Una è una 500. Indagini in corso per risalire alle cause del rogo. L'incedio si è sviluppato intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica. L'intervento di spegnimento e bonfica è duranto diversi minuti. Domenica mattina, invece, vigili del fuoco al lavoro per l'incendio di una baracca nella zona di Bastia. Nessuna persona è rimasta coinvolta nei due incendi.