Auto contro trattore, due morti

MONTE SANTA MARIA TIBERINA - Due persone sono morte, secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, in un incidente stradale che si è verificato venerdì sera in località Gioiello nel territorio comunale di Monte Santa Maria TIberina. Dalle prime informazioni le vittime sarebbero conducente e passeggero di un'auto. In direzione Città di Castello l'auto sarebbe stata coinvolta nell'incidente con un trattore. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche il 118. In corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per risalire alle cause dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA