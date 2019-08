PERUGIA - Un morto e un ferito: drammatico bilancio dell'incidente che nel pomeriggio di lunedì ha visto coinvolti un'auto e uno scooter lungo la strada per Cerro di Marsciano.



L'allarme è scattato poco dopo le 17: sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Todi, del 118 e dei carabinieri. All'arrivo dei soccorritori, lo scooter era in fiamme: per l'uomo che lo stava conducendo non c'è stato nulla da fare. Ferito l'autista dell'auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA