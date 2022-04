Auto, Campionato Gran Turismo: primi punti per Pegoraro e la sua Lamborghini

TERNI - Lorenzo Pegoraro sul circuito di Monza ha ottenuto i primi punti della stagione. Quattro nella prima manche, due nella seconda. Il Campionato italiano Gran Turismo sprint 2022 è salpato lo scorso fine settimana sul circuito lombardo. Il pilota ternano se da una parte è felice per aver concluso entrambe le prove, dall'altra è deluso per non aver quasi mai dato battaglia per le primissime posizioni. La sua Lamborghini Huracan Supertrofeo messa a punto dal team Antonelli Motorstop ha comunque denotato margini di crescita che Pegoraro, in coppia con Gianluca Carboni, cercheranno di mettere in pratica fin dalla prossima gara di Misano.

Per la cronaca la prima manche se l'è aggiudicata la Lamborghini Huracan della coppia Scalvini-Barri, la seconda la Porshe 991 di Gattuso-Mainetti. Entrambi risultano in testa insieme alla Ferrari di Coluccio-Mazzola con 27 punti.