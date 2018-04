Auto e appartamenti: Perugia, nuova ondata di furti

di Riccardo Gasperini

PERUGIA - Abitazioni e automobili prese di mira dai balordi. Ancora una volta, a Perugia ma non solo. E’ stato un ponte di Pasqua con brutte sorprese quello appena trascorso, con tante segnalazioni di ladri in azione. Nel mirino è finito un po’ di tutto, a partire dalle abitazioni, villette in particolare. Una situazione che purtroppo ha significato per alcune persone un brutto rientro dal ponte di Pasqua oppure tanta rabbia dopo aver passato alcune ore in ospedale a lavorare o a essere vicini a un familiare malato.

Furti e tentativi di furto sono stati segnalati a partire dall’hinterland perugino, coinvolgendo varie zone, fino ai quartieri che costeggiano il centro storico della città. E’ tornata la paura nell’area fra San Marco, Ponte d’Oddi e Montegrillo, dove i ladri si sono fatti sentire, almeno secondo i residenti, due volte nell’arco di dieci giorni.

L’ultima volta, come nei giorni scorsi, a Ponte d’Oddi proprio nel giorno di Pasqua, quando i proprietari di una abitazione si sarebbero quasi trovati a tu per tu con chi gli stava svaligiando casa. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto, dove inevitabilmente si fa sentire la paura fra i residenti della zona.

Residenti che parlano della necessità di maggiore sicurezza non solo in termini di controlli, ma anche e soprattutto con l’implementazione dell’illuminazione pubblica in ogni angolo dei quartieri, in qualche caso meno coperti. E’ uno dei temi che rimbalza in tutta la città, di zona in zona, proprio mentre è in corso il cambio generale dell’illuminazione che sta diventando interamente a led.



AUTO NEL MIRINO

Ma tornando al capitolo furti, cresce la lista di segnalazioni che riguardano l’area dei parcheggi all’ospedale. Nel mirino, manco a dirlo, finiscono le automobili lasciate in sosta.

Soprattutto quelle che rimangono lì per parecchio tempo e in particolare negli orari notturni. L’ultima spaccata in pieno ponte di Pasqua, anche se altri casi di vetri infranti sono stati segnalati in più occasioni in questo periodo.

La piaga dei furti nelle automobili negli ultimi giorni ha toccato ancora una volta pure l’area di Pian di Massiano a ridosso degli impianti sportivi.



GLI ESPERTI

Da parte delle forze dell’ordine non solo controlli ma anche appelli. In tema di furti nelle automobili il consiglio è sempre quello di evitare di lasciare qualsiasi oggetto, specialmente apparecchiature tecnologiche, borse e indumenti, all’interno del veicolo.

Specie se in vista e dunque potenzialmente attrattivo per i malintenzionati. Sul fronte delle abitazioni invece l’appello è rivolto ad un uso responsabile dei social network, cioè non postare fotografie durante gite o vacanze, evitando così di far “sapere al mondo” dove si è in quel momento.

Martedì 3 Aprile 2018



