Martedì 9 Gennaio 2024, 07:13

C'è una soluzione per il caso bagni che utilizzano gli autisti dei bus delle line urbane di BusItalia. Una soluzione semplice: addio a tutti i bagni chimici dopo l'intervento della Asl 1 che era stata attivata da una segnalazione della Rls cioè la rappresentanza dei lavori per la sicurezza. Segnalazioni che indicava le pietose condizioni igienico- sanitarie in cui versavano i bagni chimici ai capolinea. Una situazione legata al fatto che chiunque una volta fatti saltare i lucchetti (le chiavi erano nella disponibilità dei soli autisti) utilizzava quei bagni in modo ben più che scorretto. Tra gli autisti giravano foto in cui si vedeva di tutto, anche le siringhe di chi andava nei bagni per bucarsi.

Adesso quei bagni verranno rimossi dopo il diktat della Asl a BusItalia. Cosa succederà lo spiega l'informativa dei delegati della Rls che è girata nella varie chat di autisti e sindacati: « ... si è tenuta una riunione Rls alla presenza dei vertici aziendali, con oggetto i bagni chimici dell'urbano di Perugia. Ci è stato riferito che hanno avuto di recente una visita dell'Usl per verificare le condizioni igieniche dei suddetti. A seguito di tale visita l'azienda sanitaria locale ha consigliato la chiusura e la rimozione dei wc ove l'impossibilità di custodia può portare a rischi ancor maggiori; inoltre, pur prendendo atto della non obbligatorietà dei servizi in questione, è stato consigliato di trovare in tempi brevi (15/20 giorni) una soluzione alla problematica di comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Nello specifico abbiamo valutato i capolinea di Pila, San Marco, Montegrillo, Casaglia, Fontivegge, Villa Pitignano, Balanzano, poi si è concordato una soluzione condivisa, quella di effettuare una convenzione, pagata da Busitalia, negli esercizi commerciali in prossimità dei suddetti capolinea, al massimo qualche centinaia di metri. Seguirà al più presto un elenco di convenzioni dove il personale in servizio munito di tesserino potrà anche senza consumare alcunché usufruire dei servizi igienici delle attività convenzionate».

Intanto chi guida i bus si arrangia già bussando a qualche esercizio commerciale. Certo, l'assenza di bagni di servizio tra un capolinea e l'altro crea non solo un problema fisiologico agli autisti (in tutto, compresi i verificatori, circa 200 persone di cui una decina di donne), ma c'è anche una ripercussione su tempi di percorrenza. C'è chi, su alcune linee ha ipotizzato che per le soste fisiologiche durante il servizio si possono accumulare anche quindici minuti di ritardo. Considerando che l'autista quando scende deve mettere in sicurezza il bus, cioè chiuderlo e non far salire nessuno a bordo.