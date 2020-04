Radio Passeggiata sfida il Covid-19 con una maratona radiofonica dedicata alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Collegamenti da tutta Italia saranno gestiti della web radio ternana. I relatori del convegno “Disturbo dello spettro autistico, buone pratiche e tecnologia” (che era in programma per sabato 4 aprile nella sala polifunzionale del Cesvol di Terni) si alterneranno, sempre il 4 aprile a partire dalle 8.45, sulla piattaforma online di Radio Passeggiata, come se fossero in una sala conferenze. Avranno le loro slide, e saranno disponibili a domande e al confronto, ovviamente con il pubblico collegato da casa.

Apriranno due ricercatori e professionisti per anni impegnati nel comprendere meglio le neurodiversità come l’autismo: Augusto Pasini - Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva dell’Azienda Usl Umbria 2 e Vera Stoppioni - già direttrice NPI e Centro autismo Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord. La tecnologia sarà la tematica centrale, con due progetti innovativi: uno dell’Istituto Walden di Roma e uno della cooperativa sociale “Il Faro” di Macerata.

Filippo Persichetti, Micaela Rosati e Maria Cristina Morabito mostreranno come è possibile strutturare terapie a distanza con bambini con disturbo dello spettro autistico attraverso piattaforme online. Si palerà di buone pratiche, sopratutto inerenti all’inserimento lavorativo di persone con autismo con il progetto “Pecore Gialle”, fattoria sociale nata in collaborazione tra Cooperativa Edit, Associazione Aladino ODV e Associazione ARCI Terni; con OpenFarms della CoopSociale Agricola Terre Umbre e con PizzAut, il primo ristorante gestito da ragazzi autistici.

Daremo voce - spiegano gli organizzatori - alle famiglie, che in questo periodo sono in un momento di forte difficoltà a causa delle restrizioni e dell’interruzione dei servizi. Faremo una chiacchierata con Anna Fumagalli, madre di un bambino con Disturbo dello spettro autistico e ideatrice della pagina Facebook “Mamma VS Autismo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA