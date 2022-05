Terni, Ausilia, Lillo e l'uomo luce , un video ed un convegno per ricordarli

I ternani, almeno quelli che hanno superato i cinquanta anni, li conoscono uno ad uno, per nome: Ausilia, Canzio, Tonino, Hashish, Lillo, Melone, l’Uomo Luce. Personaggi che hanno lasciato una traccia nella memoria collettiva, sono simboli di una Terni inclusiva che aveva saputo mantenere lo spirito accogliente del piccolo borgo, anche se era diventata una città moderna.

Il sociologo Giorgio Motta ha svolto una ricerca puntuale proprio su questi “ternani famosi” ed ha messo insieme, con più di un anno di lavoro, rari filmati, documenti, fotografie, testimonianze.

La ricerca Di Motta, tutto il lavoro ed il filmato che ha realizzato intitolato “Noti personaggi ternani” saranno presentati il 20 maggio alle 15,30 presso la sala conferenze del centro socio culturale per anziani Alessandro Volta, a corso Tacito 146.

L’appuntamento era programmato per marzo dello scorso anno, ma la pandemia ha bloccato tutto. Ora il centro socio culturale Volta torna a proporre attività in presenza e come prima ripresentazione al pubblico ha scelto il lavoro del sociologo Giorgio Motta sui ternani rimasti nel cuore di tanti.