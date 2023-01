Giovedì 19 Gennaio 2023, 09:51

TERNI Un grande professionista. A tempo pieno con la Ternana calcio. Aurelio Andreazzoli, da Massa Carrara, mister della Ternana ha stravolto abitudini e modo di pensare e anche di fare calcio - in casa rossoverde. «Dopo tanti anni che frequento lo spogliatoio rossoverde non avevo mai visto una cosa del genere», dice un dirigente della società che preferisce l'anonimato. Il mister, tanto per iniziare la giornata, si presenta al campo, allo stadio Libero Liberati, alle 8 di mattina e se ne torna a casa intorno alle 19. Non solo gli allenamenti, il campo, ma anche lavoro di ufficio (uno spazio ricavato adiacente al suo spogliatoio) per ore intere a studiare, insieme al suo staff, le strategie migliori per far vincere le Fere. Insomma, tutto il giorno intorno al Pianeta rossoverde. E poi alla Ternana è cambiato tutto anche per i giocatori che la mattina si ritrovano al campo per fare colazione tutti insieme, dalle 8 alle 10, anche perché alle 11 inizia la seduta di allenamento. «Un'abitudine che avevo anche ad Empoli e che in Toscana ha portato fortuna - spiega sorridendo l'allenatore della Ternana - stare insieme è importante, così come fare la giusta colazione prima di entrare in campo. Costanza Ferroni è l'addetta alla ristorazione e lei è attentissima a tutto, anche se per l'alimentazione ci pensa la nostra nutrizionista, la dottoressa: Salato, dolce, un buffet dove c'è di tutto e per ogni esigenza. Sono sicuro che a parte questi dettagli vivere l'ambiente di lavoro in maniera collegiale sia fondamentale per creare il gruppo che nel calcio, che non è uno sport individuale, è fondamentale». Andreazzoli è sposato felicemente con la signora Antonella. «Mia moglie è una donna speciale, unica, la cosa più bella che mi potesse capitare nella vita dice compiaciuto, con gli occhi che brillano, mister Andreazzoli sono 41 anni che stiamo insieme anche se in realtà nel conto vanno messi anche altri cinque anni di fidanzamento. Se non ci fosse stata lei io non avrei di certo raggiunto certi traguardi». Un'unione coronata anche da due figli, Nicola e Anna. «Nicola, il più grande, ha 40 anni ed è un bravo avvocato mentre Anna di anni ne ha 25 e si è appena laureata alla Cattolica a Milano alla facoltà di Lettere e filosofia, indirizzo linguaggio mediatico. La mia famiglia è ciò che più conta nella mia vita». Ma oltre al calcio quali sono le passione del mister delle Fere? «Io vivo a Montignosa, un Comune della Provincia di Massa Carrara. Mi piace giocare a Padel, ascolto musica anche se non sono un intenditore». Ad Aurelio Andreazzoli piace anche la buona cucina. «Si, mi piace mangiare bene, ma di qualità spiega il mister - a Terni ho capito che si fa sul serio anche in questo campo. L'altra sera Graziano, il ristoratore, mi ha fatto mangiare verza e pomodori, piatto davvero speciale. E poi mi dicono delle ciriole alla ternana che dovrò presto sperimentare anche perché io sono innamorato dei primi piatti». Tanta gavetta, anche nei dilettanti, prima di arrivare. «Ho iniziato dalla seconda categoria, e poi sono salito vincendo. A Lucca, ero giovane, ho fatto settore giovanile e lì ho avuto la fortuna di conoscere allenatori passati per quella città come Lippi, Fascetti, Orrico, tutti grandi maestri di calcio». Poi l'esperienza in serie C a Massa dove Andreazzoli fa bene. «Quella fu una bella stagione e proprio quell'anno ebbi l'occasione di incontrare da avversario Luciano Spalleti che allenava l'Empoli. Con Luciano ci ritrovammo al Corso allenatori di Coverciano come compagni di stanza. Proprio lì, al centro Federale, nasce la nostra grande amicizia e quando mi chiamò a collaborare con lui a Udine non seppi dirgli di noi. Dopo aver fatto bene a Udine con Luciano accettammo la Roma dove ho conosciuto Totti, il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Un fenomeno davvero!».