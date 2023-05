Sabato 13 Maggio 2023, 11:32

TERNI - Aurelio De Felice avrà una nuova casa. La Provincia di Terni ha annunciato la nascita di un nuovo spazio d’arte intitolato allo scultore di Torre Orsina, in cui verrà ospitata la collezione di opere fino ad oggi custodite nei magazzini di Palazzo del Governo. L’operazione culturale, finanziata con 60mila euro dalla Fondazione Carit, prevede la realizzazione di un’area polifunzionale nei locali dell’ ex Gil di via del Vescovado. Quindi accanto ai laboratori dell’istituto artistico Orneore Metelli, il “pittore della domenica” scoperto proprio da De Felice. Non va dimenticato che De Felice è stato un geniale scopritore di talenti, oltre che un grande protagonista del Novecento. Sebbene il critico d’arte Paolo Cicchini ami definirlo, prima ancora, “ladro della vita”: «Aurelio De Felice aveva un terzo occhio che gli consentiva di vedere quello che altri non riuscivano a percepire». Non è un caso che il museo d’arte contemporanea del Caos sia intitolato a lui: al Comune, alla fine degli anni Ottanta, lo scultore di Torre Orsina donò una raccolta di opere che ripercorre le tappe della sua vita artistica e che comprende quadri di autori che De Felice conobbe e frequentò durante i periodi di permanenza fuori della sua città d’origine. A cominciare dai pittori della Scuola Romana, ambiente che gli fece conoscere, tra gli anni ’30 e ’40, personalità come Guttuso e Fazzini. E poi, negli anni Cinquanta, durante il soggiorno a Parigi, dove insieme all’amico Gino Severini fonda la “Scuola d’arte italiana”, De Felice ebbe modo di confrontarsi con esponenti delle avanguardie artistiche europee. Infatti nella collezione di opere donate al Comune ci sono litografie di Chagall, Mirò, Ernst, Braque e Picasso e serigrafie di Tobey e Kandinsky. Ma De Felice fece una donazione doppia: lasciò gran parte del suo patrimonio artistico anche alla Provincia di Terni. Le stesse che saranno messe a disposizione soprattutto dei giovani. Nello “Spazio d’arte Aurelio De Felice” saranno organizzate lezioni e ricerche. «Vi potranno essere organizzati eventi culturali, happening, presentazioni di libri, incontri con gli artisti, proiezioni di video, formazione e divulgazione di progetti artistici e culturali anche legati alle nuove tecnologie» - rende noto la presidente Laura Pernazza. «Molto importante sarà il fatto che lo “spazio” si collegherà con altre realtà espositive del territorio legate al nome di De Felice come il museo di arte contemporanea del Caos, il parco delle Rimembranze a Torre Orsina, la collezione di villa Franchetti a Villalago». «In virtù della stretta collaborazione con la Provincia – aggiunge la Pernazza - gli studenti del Metelli si occuperanno dell’allestimento e della realizzazione dell'interior design». Nel nome di Aurelio De Felice Terni torna ad investe su cultura e formazione. Il nuovo “Spazio d’arte”, infatti, non sarà un semplice luogo espositivo ma un laboratorio di studio e di ricerca in cui apprendere il lavoro del fare bene.