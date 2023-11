Aumentano le iscrizioni al Conservatorio Briccialdi che ‘apre’ a Contigliano

Giovedì 30 Novembre 2023, 19:31

Il conservatorio Briccialdi di Terni si espande e arriva nel Lazio. Circa il 20 percento degli iscritti, infatti, proviene dalla provincia di Rieti e per questo dall'anno accademico 23/24 è stata stipulata una convenzione con il Comune di Contigliano per l'apertura di un polo didattico del conservatorio a villa Battistini, residenza privata del famoso tenore Mattia Battistini, ora di proprietà della Provincia. Il conservatorio quest’anno ha avuto un incremento delle domande di ammissione valutabile attorno a un 20 per cento, mentre la percentuale di matricolati ai corsi accademici è superiore al 70 per cento, quindi in linea, se non addirittura superiore, alla media nazionale. Nel video di Claudia Sensi l’intervista al direttore del Conservatorio Briccialdi Roberto Antonello.