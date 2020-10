Narni, ancora una persona positiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una positività a Narni ed ancora è interessata una donna, che sara' sottoposta ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questo caso, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti dopo il contagio. Il sindaco Francesco De Rebotti non è riuscito a mettersi in comunicazione con lei e quindi non se ne conoscono le attuali condizioni. Di sicuro si trova nel proprio domicilio senza ricovero all’ospedale di Terni, che è quello di riferimento per il covid -19.“Nel frattempo proseguono le tamponature dei soggetti narnesi in precedenza positivi e siamo in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone che si sta effettuando in anche in queste ore e sono in attesa di esiti di altre negatività: la situazione complessiva del virus nel narnese è di sette positività di cittadini narnesi e due positività di cittadini narnesi domiciliati fuori comune”.