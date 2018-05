di Michele Bellucci

PERUGIA - Arriverà questa sera a Perugia per incontrare il pubblico del cinema PostModernissimo l'attrice Bruna Cusí, recentemente premiata con il prestigioso Premio Goya. L'occasione è la serata inaugurale del Festival del Cinema Spagnolo, evento che celebra l'edizione numero 11 e che sarà ospitato dal 30 maggio al 3 giugno nel multisala dell'acropoli perugina (dal 1 al 3 giugno la manifestazione si sposterà poi al CityPlex Politeama di Terni). Ospite d'onore e Madrina della manifestazione, Bruna Cusí è l'attrice che ha maggiormente impressionato i giudici della trentaduesima edizione del Premio Goya per la sua interpretazione in "Estiu 1993 – Verano 1993", opera prima di Carla Simón che verrà proiettato questa sera alle 21.30. Il film, autentica rivelazione dell'anno, è un tenero e allo stesso tempo potente ritratto del mondo dei bambini, osservato dal loro punto di vista. Pluripremiato in patria e all'estero, è stato scelto dall'Accademia del cinema spagnolo come rappresentante per la Spagna nella corsa dei Premi Oscar 2018. Domani, giovedì 31, l'attrice spagnola sarà nuovamente in sala a Perugia per presentare "Incerta Glòria", l'ultimo film del celebre Agustì Villaronga, premiato con 7 Premi Gaudí: un potente affresco sulla Guerra Civile Spagnola, tratto dall'omonimo romanzo di Joan Sales, un classico della letteratura catalana (domani alle 21.30).



Il programma andrà avanti fino a domenica con una selezione di alcuni titoli rappresentativi del cinema spagnolo dell'ultima stagione: "El Autor" di Manuel Martín-Cuenca, vincitore di 2 premi Goya per gli attori Javier Gutiérrez e Adelfa Calvo, e del Premio FIPRESCI al Festival di Toronto 2017 (giovedì 19.30 e sabato 17.30); l'opera seconda di Oriol Paulo "Contratiempo", thriller magistrale che ruota intorno a un giovane uomo d'affari che si sveglia in albergo con il cadavere della propria ragazza, e la porta chiusa da dentro (venerdì 17.30 e domenica 19.30); quindi "Demonios tus ojos" di Pedro Aguilera, in concorso al Festival di Rotterdam e vincitore di due premi al Festival di Málaga 2017 (venerdì 19.30 e domenica 17.30).



I titoli inediti non finiscono qui, grazie al focus sul cinema argentino che prevede la proiezione di 3 opere prime che hanno segnato un punto di svolta: "El estudiante" del già consacrato Santiago Mitre, thriller politico negli ambienti dell'Università a Buenos Aires (mercoledì 19.30 e sabato 21.30); "El critico" di Hernán Guerschuny, in cui un critico amante del cinema d'autore vive sulla propria pelle una commedia romantica con tutti i cliché della love story americana (giovedì 17.30 e sabato 19.30); "La educación del Rey" di Santiago Esteves, Premio Cine en Construcción a San Sebastián 2017, film con i toni epici del western e la snellezza del thriller (mercoledì 17.30 e venerdì 21.30).



Evento Speciale di chiusura del Festival al PostModernissimo sarà poi la proiezione in anteprima di "Most Beatiful Island", sorprendente opera d'esordio di Ana Asensio. Si tratta di un thriller psicologico ad alto voltaggio che uscirà nelle sale italiane il prossimo agosto, basato sulla storia della giovane spagnola Luciana che sbarca a New York in fuga dal proprio passato (domenica alle 21.30).



Il Festival del cinema spagnolo, fondato 10 anni fa da EXIT med!a, è curato da Iris Martin Peralta e Federico Sartori per l'Ambasciata di Spagna, riceve il sostegno di AC/E e l'Instituto Cervantes di Roma e la collaborazione attiva del PostModernissimo. Le proiezioni sono in alta definizione e sempre rigorosamente in versione originale con sottotitoli in italiano.

