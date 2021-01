Attigliano, sassate contro il distributore automatico della stazione, fermato un trentenne.

ATTIGLIANO - Prende a sassate il distributore automatico, fermato un trentenne. il fatto si è consumato intorno alle 22 di ieri sera. Secondo quanto appurato dai Carabinieri della stazione di Giove intervenuti sul posto, l'uomo, un extracomunitario originario del Burkina Faso, avrebbe tentato di scassinare con una grossa pietra il distributore automatico istallato all'interno della stazione ferroviaria di Attigliano. La segnalazione ai militari dell'arma è arrivata grazie ad un privato cittadino che nella quieta della serata deserta, ha notato i movimenti sospetti. Giunti sul posto, i Carabinieri, coadiuvati nelle ricerche dai colleghi della stazione di Lugnano, in breve tempo hanno rintracciato l'uomo che nel frattempo si era spostato lungo una strada limitrofa. Il trentenne, riconosciuto dallo stesso cittadino che aveva effettuato la segnalazione, questa mattina intorno alle 10 dalla stazione dal Comando stazione di Giove è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di "tentato furto aggravato".

