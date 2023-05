Attigliano, rubano gioielli in discoteca e li nascondono sotto il tappetino dell'auto. Denunciati tre ragazzi

ATTIGLIANO Una notte brava in discoteca finita con una denuncia per ricettazione. E' quanto accaduto a tre ragazzi residenti in provincia di Genova che, dopo aver trascorso la serata in un noto locale della zona, sono stati fermati dai carabinieri.

Nel corso di un normale controllo al posto di blocco vicino alla stazione di servizio di Attigliano, i militari della stazione di Montecchio hanno trovato quattro collanine d'oro nascoste sotto uno dei tappetini dell'auto. A fronte degli evidenti segni di strappo sulle catenine, e della versione zoppicante e incerta sulla loro provenienza, i tre giovani, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Terni.

Posti sotto sequestro anche i gioielli, con l'invito, a chiunque abbia subito un furto in discoteca, a rivolgersi ai carabinieri di Orvieto.