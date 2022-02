Attigliano, arriva il depuratore dell'acqua a osmosi inversa. Il primo in Umbria

E' arrivato ad Attigliano il primo depuratore di acqua a osmosi inversa. Il primo in tutta l'Umbria che sarà inaugurato sabato. Una delle tante "casette" che negli ultimi anni sono state istallate nelle piazze dove i cittadini si riforniscono regolarmente di acqua, ma con una particolarità. Si tratta infatti di un impianto basato su un particolare processo di filtrazione. L'acqua passa attraverso delle membrane osmotiche e, grazie a una forte pressione, viene liberata da tutte le sostanze "indesiderate". Grazie a questo metodo di filtrazione si ottiene un’acqua con basso residuo fisso ovvero con un basso contenuto di sodio e sali minerali. Non solo. Secondo quanto specificato dall'Amministrazione, l'impianto è in grado di depurare l'acqua da tutti gli elementi nocivi come cloro, virus, detriti, calcare che il liquido ha accumulato durante il suo percorso. Allo stesso tempo però, il depuratore d’acqua ad osmosi inversa non produce acqua distillata. Sfruttando sofisticati sistemi di miscelazione e regolazione del grado di Tds (solidi disciolti totali) e appositi filtri che regolano il livello di salinità e ph dell’acqua viene mantenuto il livello di sali minerali necessari all’organismo.