Attigliano, al rogo la zona dei calanchi di Ramici. Sul posto i Vigili del Fuoco e un elicottero AIB

ATTIGLIANO - Ancora un incendio di sterpaglie che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ad essere colpita questa volta la zona di Attigliano e precisamente quella dei calanchi di Ramici. Al lavoro sul posto la squadra di Amelia con il supporto di una di Terni e il DOS. E' stato attivato anche un elicottero AIB regionale.

Si tratta del secondo incendio di sterpaglie nel giro di pochi giorni e in zone adiacenti.

Soltanto qualche giorno fa infatti, sempre nel tardo pomeriggio, le fiamme di un altro rogo di sterpaglie avevano lambito l'area di servizio Giove lungo l'autostrada A1 e in prossimità della linea ferroviaria.

In quell'occasione le squadre dei vigili del fuoco avevano dovuto lavorare tutta la notte e solo intorno alle cinque del mattino seguente erano riusciti a domare completamente l'incendio. A subire pesanti disagi e rallentamenti era stata la circolazione ferroviaria lungo la direttissima Roma-Firenze regolarmente rispristinata soltanto il giorno dopo.

