«Atti a tutela del comune e dei cittadini». La sindaca di Orvieto Roberta Tardani, respinge al mittente le accuse Te.Ma.

“Apprendo da una nota firmata dai consiglieri dell’ex cda della Te.Ma. - afferma la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani - che la Prefettura di Terni ha finalmente deciso l’estinzione e la conseguente messa in liquidazione dell’associazione così come da noi proposto e approvato nell’ultima assemblea dei soci su mandato del consiglio comunale. Una scelta - afferma Tardani - questa non più rinviabile alla luce della pesante situazione debitoria che ha di fatto reso impossibile il proseguimento dell'attività dell'associazione”.

“Dalla stessa nota - aggiunge la sindaca - vengo a conoscenza di una presunta indagine della procura della Corte dei Conti di cui non conosco i contenuti e le finalità come invece sembrano sapere gli ex consiglieri della Te.Ma. Di certo posso dire invece dire che ogni atto di questa amministrazione comunale relativa all’associazione Te.Ma., la cui compromessa e irreversibile situazione debitoria è stata certificata da un parere tecnico di un esperto terzo, è stato adottato nell’esclusivo interesse di tutela dell’Ente e dei cittadini orvietani”.

“Pertanto - conclude Tardani - respingiamo, con le motivazioni che abbiamo più volte spiegato in tutte le sedi, le accuse dell’ex cda della TeMa circa le responsabilità attribuite a questa amministrazione comunale”.

Ultimo aggiornamento: 16:45

