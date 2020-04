La gratitudine: «Mia sorella sta meglio, grazie alle cure dei sanitari dell'ospedale di Orvieto»

Adesso la sorella sta meglio e C.M., una signora orvietana, ha così deciso di scrivere alla Usl Umbria 2 per ringraziare quanti si sono presi cura di lei nel difficile momento che ha dovuto attraversare.

La lettera l'ha inviata ai vertici della Usl Umbria 2, al commissario straordinario Massimo De Fino, al direttore sanitario aziendale Camillo Giammartino e al direttore del Presidio Ospedaliero di Orvieto Pietro Manzi.

"Mia sorella, L.M., è stata ricoverata d'urgenza il 4 aprile - racconta la donna - presso l'Area di Osservazione Covid dell'Ospedale di Orvieto, in una condizione di salute estremamente precaria, tanto da far temere seriamente che fosse in imminente pericolo di vita. Nonostante il momento difficile che attraversa il sistema sanitario a causa dell'emergenza, nel reparto mia sorella ha ricevuto ogni attenzione e le migliori cure, tanto da superare il momento critico. Trasferita successivamente in terapia intensiva presso l'Ospedale di Foligno, da qualche giorno è in un normale reparto di degenza nello stesso Ospedale. Sono sicura che la prontezza e la professionalità con cui sono stati gestiti i primi e difficilissimi giorni di degenza sono stati decisivi per il recupero.

Desidero ringraziare di cuore il direttore del Dipartimento di Medicina Massimo Bracaccia, i medici e tutto il personale dell'Area di Osservazione Covid per aver salvato la vita di mia sorella."

