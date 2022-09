Mercoledì 21 Settembre 2022, 06:46

PERUGIA - Un nuovo incubo lungo le strade, si chiama patenti false. Forse non nuovo a livello cronologico, ma sicuramente nuovo a livello di qualità e quantità delle truffe che vengono scoperte in giro per le strade perugine. Addirittura quattro in pochi giorni.

Numeri da record per gli agenti della polizia locale di Corciano, diretti da Marco Maccari, che tra San Mariano ed Ellera nel corso di controlli straordinari del territorio hanno bloccato quattro pirati della strada (cioè persone in auto senza rispettare quanto previsto dal codice della strada) alla guida con altrettante patenti risultate false. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di tre persone straniere e un italiano.

Ma come può essere falsa una patente e come gli agenti sono riusciti a dimostrarlo? Secondo quanto si apprende, i nomi e le foto nei documenti sarebbero stati effettivamente rispondenti alle persone trovate alla guida delle auto fermate, ma nessuna di loro avrebbe mai conseguito effettivamente la patente. Insomma niente studio, niente scuola guida, niente quiz, niente esame di teoria e successiva prova pratica. Persone che magari a guidare hanno imparato ma, appunto, senza aver seguito l'iter canonico per giungere al rilascio della patente. Persone dunque che rappresentano un pericolo altissimo per loro stessi e per chi si trovano a incrociare ogni giorno per le strade, dal momento che anche se possono essere in grado di mettere in moto e guidare ignorano quasi del tutto il significato di indicazioni e segnali stradali oltre a essere fuorilegge. Per inciso, dei quattro alla guida con la patente falsa tre sono stranieri e uno è italiano.

Le quattro patenti false sono state scoperte dagli agenti della polizia locale di Corciano grazie a un doppio controllo. Accertamenti da vera task force anti pirati. La prima verifica viene infatti svolta, secondo quanto si apprende, direttamente dalla pattuglia in strada attraverso delle lenti “contafili” in grado di individuare subito eventuali potenziali elementi di criticità. A quel punto il conducente viene scortato al comando dove il suo documento viene sottoposto alle risultanze di un microscopio elettronico e di un'apparecchiatura per luci ultraviolette che saranno in grado di confermare quanto già sospettato dagli agenti. Controlli di alto livello dunque, anche perché dalla polizia locale di Corciano sottolineano come dal 2001 hanno iniziato la guerra al falso documentale.

Un fenomeno, quello delle patenti false, che stando sempre agli esperti che le combattono quotidianamente è un fenomeno che va a momenti. Di sicuro quattro documenti falsi in pochi giorni è un numero importante, e c'è da capire se in zona possa esserci qualcuno che si sta specializzando nella produzione di questo tipo di patenti false. Di certo la cosa più importante in questa fase è stata quella preventiva e dunque di aver tolto questi quattro potenziali pirati dalle strade.

GLI ALTRI PIRATI

Non finisce qui. Perché nell'ambito dei controlli straordinari del territorio tra Ellera e San Mariano, con tanto anche di pattuglie a piedi per contrastare in maniera ancora più tempestiva fenomeni di spaccio o di furti in atto, gli agenti hanno fermato anche altri tredici pirati della strada alla guida senza assicurazione, un altro completamente ubriaco ed è amche spuntata un'auto che al momento del controllo esponeva targhe straniere ma dalle indagini è emerso che la stessa era ancora immatricolata in Italia e per la quale era stata sporta una denuncia per appropriazione indebita. Sono ovviamente scattate anche denunce e sequestri.