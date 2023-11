«Attenti, c'è una bomba». Evacuato a Perugia il palazzo della Corte d'appello e della procura generale

PERUGIA - Allarme bomba in Corte d'appello e procura generale: tutti i dipendenti sono stati evacuati dalla struttura di piazza Matteotti.

Da quanto si apprende, l'allarme è scattato martedì mattina poco dopo le 8 e per motivi di sicurezza tutti i presenti nel palazzo, che ospita uffici, sale d'udienza e anche la sede dell'Ordine degli avvocati, sono stati allontanati. Chiuso al traffico per questioni di sicurezza via Baglioni. Sono iniziati subitio gli accertamenti e i controlli delle forze dell'ordine.