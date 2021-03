Ordinanza Umbria. Nell'Orvietano scuole chiuse fino al 5 aprile ma riaprono i negozi di vicinato il sabato pomeriggio

La regione Umbria resta arancione, a Orvieto e nei comuni dell'Orvietano le scuole restano chiuse fino al 5 aprile, ma riaprono i negozi di vicinato il sabato pomeriggio. Sono queste, in estrema sintesi, per l'Orvietano le novità più significative dell'Ordinanza numero 23 emessa nel tardo pomeriggio di venerdì 12 marzo a firma della presidente Donatella Tesei, in vigore, salvo altre decisioni, fino al 5 aprile (sostituisce la precedente del 5 marzo).

Mentre nel resto della regione, l'Ordinanza Tesei riapre da lunedì 15 marzo i servizi socio educativi della prima infanzia, Orvieto e l'Orvietano rientrano tra i Distretti sanitari in cui si registrano particolari situazioni di diffusione del virus (incidenza dei casi maggiore di 250 su 100mila abitanti) e nei quali pertanto viene confermata la sospensione delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Nell'Orvietano (comuni di Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano) sono quindi escluse dalla riapertura i Nidi e le scuole Infanzia.

L'Ordinanza Tesei conferma invece che le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado svolgeranno le lezioni con modalità a distanza al 100% in tutto il territorio regionale.

Quanto al commercio, sempre su tutto il territorio regionale, il sabato (già dal 13 marzo) potranno rimanere aperti tutti i negozi di vicinato. Chiuderanno invece alle 14 del sabato le medie e grandi superfici e rimarranno chiusi tutto il week end i centri commerciali. Domenica commercio chiuso fatta eccezione per farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole librerie e tabacchi.

