Omaggio all'Umbria. Zubin Mehta dirige dal Duomo di Orvieto il concerto del Venerdì Santo

Saranno il Maestro Zubin Mehta, il progetto Omaggio all'Umbria, e i complessi artistici del teatro del Maggio musicale fiorentino, i protagonisti del tradizionale Concerto di Pasqua in programma lunedì 22 marzo alle 18 nel Duomo di Orvieto.

Durante il concerto, che si terrà a porte chiuse nel rispetto delle normative anti-Covid, saranno eseguiti brani di Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonia in sol minore n.40 Kv.550, la Messa per l'incoronazione in do maggiore Kv.317 per soli, Coro e orchestra, e Ave Verum in Corpus in re maggiore Kv.618 per coro, archi e organo. I solisti di canto saranno il soprano Eva Mei, il mezzosoprano Francesca Cucuzza, il tenore Valentino Buzza, il basso Emiliano Cordaro. Maestro del Coro Lorenzo Fratini.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Terni, Fabrizio Pagani mondiale di apnea: «Dallo schianto ai... SCUOLA I ragazzi del Liceo "Majorana" di Orvieto hanno vinto il... TERNI «Ce l'hai la roba?»: ma non è droga, sono...

Il concerto, come da tradizione, sarà trasmesso su Rai1 il Venerdì Santo dopo la Via Crucis.

L’evento apre di fatto una edizione di Omaggio all’Umbria che, Covid permettendo, continuerà con altri 19 concerti nelle più belle città dell’Umbria e avrà termine il 10 dicembre con il concerto sotto l’albero di Gubbio con la prestigiosa Orchestra da Camera dei Wiener Philharmoniker.

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA